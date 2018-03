O detetive que se acha. E é

Nas ruas do Rio, Marcos Palmeira é, de novo, Mandrake, personagem-título da série da HBO em parceria com a Conspiração Filmes. A boa aceitação do advogado- criminalista-mulherengo criado por Rubem Fonseca trouxe a equipe de volta às gravações para mais cinco capítulos da primeira temporada. A maratona - em parte testemunhada pelo Estado - terminou em 17 de junho, mas Mandrake só deve ser exibida no segundo semestre. Para isso, Palmeira se manteve de stand by por dois anos. "Foi um acordo de cavalheiros e eu queria continuar." A série volta mais light: o foco passa para os diálogos inteligentes e cínicos, segundo o diretor José Henrique Fonseca, herdeiro do autor original. Violência e sexo estão mais sutis. Muda também a forma de dirigir. Fonseca, em parceria com André Barros, agora está à frente de todos os capítulos. Antes cada episódio era tratado comum um filme diferente. "Usamos a mesma tinta da outra vez, mas pensamos a série como um todo", diz Fonseca. Bom para os atores. A empolgação passa para o elenco rotativo de Mandrake. Mônica Martelli, convidada que faz o papel principal do episódio 12, ficou à vontade no set para criar a espontânea Ligia, "um Mandrake de saias", na visão da atriz. Mais um caso para o advogado resolver e, claro, se possível, levar a mocinha como troféu.