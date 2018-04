Que humano preferiria uma lenta e confortável decadência ao radiante e magnífico voo do espírito? Ninguém em seu são juízo faria isso, todos nos apressaríamos a responder. Porém, na prática é isso que fazemos, nos lançamos corajosamente ao desespero e contaminamos centros sagrados de nossos corpos e almas com pensamentos terríveis ao passo que fugimos apressadamente das tensões e angústias que se tornam necessárias para aceitar o espírito no coração. Assim é que o conforto se tornou um destino em si mesmo e não mais o lugar de justo descanso depois das batalhas. De tanto confortar-se, nossa humanidade amolece em seu desespero, aceitando a lenta decadência enquanto o aceno do espírito a aterroriza, porque a lembra de sua responsabilidade.

Áries 21/3 a 20/4

Prestar muita atenção ao desempenho alheio é algo que deve ser feito em nome de agregar algo positivo à situação. De outro modo, cria-se o precedente de criticar pelo mero exercício de fazê-lo, o que não é nada bom para ninguém.

Touro 21/4 a 20/5

Que tudo seja feito em nome da benevolência! Permita que o melhor de sua alma se expresse sem restrições, havendo pelo menos um momento do dia, a partir de agora, consagrado a esse exercício. Isso mudará sua vida para sempre.

Gêmeos 21/5 a 20/6

Aplique todos os seus recursos e conhecimento no sentido de abrir passagem a um maior fluxo de vida, pois esse se encontra disponível e não pode mais ser evitado. Abra seu coração e mente para tudo que for desconhecido.

Câncer 21/6 a 21/7

Segure firme pequenos defeitos que você reconhecer em seus atos e esses mostrarão em que direção se encontra o grande demônio que impede a felicidade. Sem vencer esse grande demônio, você continuará perdendo tempo e energia.

Leão 22/7 a 22/8

Provocar divisões seria o mesmo que diminuir sua força. Neste momento da história humana, em que se desenha uma batalha sem precedentes, que tipo de raciocínio inteligente provocaria divisões e separações?

Virgem 23/8 a 22/9

As palavras foram inventadas para facilitar a comunicação e comunicar situações que acontecem alhures, do ponto de vista físico. Profundo é o erro de perverter a função das palavras, produzindo discórdia e mentira.

Libra 23/9 a 22/10

Uma vez que seu pensamento se estabilize na elevação requerida, então todo o resto virá por agregado. Grande parte da oscilação e de todas as indecisões são produto do ainda trêmulo estado de seus próprios pensamentos.

Escorpião 23/10 a 21/11

O mal entoa gritos ensurdecedores, mas o sussurro do bem se faz ouvir claramente mesmo assim. No meio do barulho de pensamentos negativos há a tênue, porém firme intenção de praticar o que beneficia muita gente. Você decide.

Sagitário 22/11 a 21/12

Você deve preparar-se para ataques sem precedentes, mas sem escudar-se no medo, pois esse enfraquece. A preparação consiste em atualizar os mais elevados ideais, os que foram postos de lado em nome da sobrevivência.

Capricórnio 22/12 a 20/1

Sentir pena por outras pessoas alarga o horizonte do próprio coração. Contudo, sentir pena de si mesmo faz com que o coração seque e se contraia, até o ponto de não mais se relacionar com ninguém.

Aquário 21/1 a 19/2

Sobreviver em vez de viver é trair a si mesmo. Quando criança, você soube perfeitamente que deveria viver e sacrificar tudo em nome da Vida. Quando adulto, começou a traição, aos poucos e sistematicamente.

Peixes 20/2 a 20/3

Uma vez que as decisões são tomadas, nada mais pode ser obstáculo insuperável à realização. O poder das adversidades alimenta-se na fonte das indecisões e dilemas, que são boas para purificar-se apenas e nada mais.