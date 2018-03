'O Começo da Vida' rende série para a Netflix e GNT

Utilidade Pública. Evite alimentos processados e conheça os benefícios da Comida de Verdade: esse é o título da série que Rita Lobo põe no ar hoje, pelo canal Panelinha, via YouTube, com o professor Carlos Augusto Monteiro, do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Saúde e Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP. São 10 episódios de bom paladar.

Não existe almoço de graça. Jamie Oliver estará no É de Casa, sábado, e não no Caldeirão do Huck, como foi inicialmente planejado, por mera conveniência de patrocinador com um programa e conflito com o patrocinador do outro.

De Jacarepaguá, o chef inglês segue para a locação de Bela Gil, com quem gravará uma edição do programa dela no GNT. Oliver ficará no Brasil até domingo.

Por falar em chef, Buddy Valastro não precisa mais ter “pena” do Masterchef, como manifestou quando lhe perguntaram sobre a concorrência entre seu novo programa na Record e o show exibido pela Band. Na terça, sua Batalha dos Cozinheiros perdeu por um décimo do Masterchef Brasil durante o embate entre os dois (22h40 à 0h09).

A Band fez 7 pontos de média no horário, ante 6,9 da Record. A atração de Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin foi líder por 8 minutos e vice por 33 minutos. No total, a Globo liderou com 14, seguida pelo SBT, com 8,8. Os dados são do Kantar Ibope.

Lá vem o estica e puxa: com boa audiência registrada na estreia de A Terra Prometida (18 pontos) e no capítulo de Escrava Mãe exibido imediatamente antes, na terça, a Record já começou a invadir o horário do Jornal Nacional com a novela das “sete”, para esparramar a novela bíblica sobre o sertão de Velho Chico.

A Globo estuda estratégias de guerrilha, caso a situação persista.

A BBC já produz material no contexto da Olimpíada para o BBC World News, mas a cobertura será farta também via web (Facebook, site bbcbrasil.com, YouTube e BBC World Service).

Duas séries inéditas marcam a Rio 2016: Heroes, já disponível na página Chegando ao Rio, na BBC.com/sport, na bbcbrasil.com, BBC Brasil no YouTube e Facebook. No dia 16, estreia Hidden Rio.

100 edições completa o ‘Como Será’ neste sábado, na Globo, com o lançamento de uma página no site com 100 ideias para melhorar o mundo e um quiz que revela o perfil transformador de cada um

"Não consegui encarar o tempero. Vi os nuggets de frango e fiquei com eles. Comia até 5 caixas por dia”

Usain Bolt SOBRE A OLIMPÍADA NA CHINA: ‘ESPORTE ESPETACULAR’, DOMINGO