O clássico Renoir em generosa dose tripla

O cineasta francês Jean Renoir, filho do pintor, dizia que sua função no cinema era eliminar as fronteiras entre a realidade e sua representação. Diretor de clássicos como A Regra do Jogo (DVD Versátil), Renoir fez dessa frase seu mote, ao associar teatro e vida no belo A Carruagem de Ouro (1953), lançado pela mesma Versátil, que enrique sua filmografia este ano com outros dois filmes: A Marselhesa e A Besta Humana. A Carruagem de Ouro conta a história de Camilla (Anna Magnani), estrela de uma trupe italiana disputada por três homens, sendo um deles o vice-rei de uma colônia espanhola que lhe promete a fantástica carroça dourada do título.