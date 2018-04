O cinismo de Spike Lee em Plano Perfeito

O cineasta Spike Lee trocou a crítica acirrada contra o racismo (camuflado ou não) que marca a sociedade americana pelo cinismo. É o que se percebe ao assistir a Plano Perfeito, que o Telecine Premium exibe às 17h50, uma abordagem nova a um gênero tradicional, o suspense. Quatro pessoas vestidas com uniformes de pintor entram no movimentado banco Manhattan Trust. Em poucos minutos, controlam o local para realizar um assalto bem elaborado. Após a notícia ser divulgada, chegam ao local dois detetives (Denzel Washington e Chiwetel Ejiofor), que têm como missão fazer contato com o líder dos assaltantes (Clive Owen). Os detetives trabalham com o auxílio de um capitão (Willem Dafoe). Eles não contam, porém, com a frieza e inteligência do líder dos bandidos, sempre um passo à frente das ações da polícia. Até surgir uma poderosa jogadora (Jodie Foster), que solicita um encontro particular com o líder dos bandidos. Spike Lee parece se divertir ao subverter a regra ao apresentar os bandidos como mocinhos da história. Ninguém é o que parece ser.