O cinema vai à TV em 'Força-Tarefa'

Há, e o público já se deu conta disso, uma guerra em curso no cinema brasileiro. Blockbusters, os grandes lançamentos comerciais, contra filmes miúra, de arte. Alguns diretores - Selton Mello é um exemplo, com O Palhaço, que estreou na sexta-feira - tentam fugir a esta dicotomia, defendendo uma terceira via. Mas virou o caminho mais fácil trilhado pela crítica para desqualificar um filme, principalmente se for de sucesso. Basta dizer que é televisivo, ou semi-televisivo.

Enquanto isso, a TV está ficando mais cinematográfica. Exemplo disso é o Força-Tarefa que estreia esta semana. A terceira temporada da série promete muitas novidades. Elas atingem tanto a dramaturgia quanto o impacto visual. José Alvarenga, que dirige os quatro primeiros dos oito episódios - ele também dirige o núcleo responsável pela atração -, anuncia uma das atrações, ou quem sabe, a "atração". O grande fotógrafo Lula Carvalho, filho de Walter Carvalho, faz sua estreia em Força-Tarefa. Lula é fotógrafo de cinema, famoso pela steadycam de Tropa de Elite e Tropa de Elite 2, de José Padilha. Lá atrás, bem lá atrás, Lula já foi assistente de câmera na TV, em Casseta & Planeta. Agora, ele foi chamado para operar a S35, uma HD da Sony que está sendo utilizada para produções de ponta em Hollywood.

Sabe esses grandes filmes, tipo Benjamin Button? Pois é. A TV, e a própria Globo, já filmou outros seriados em película, usando o super-16. A S35 é uma câmera digital, mas a textura da imagem é de cinema. A Globo possui dez S35, que estão sendo usadas em novelas e séries. A grande diferença é que os sensores da câmera, que produz uma imagem muito grande, dificultam que o próprio operador de câmera controle o foco. A Globo teve de contratar foquistas para suas S35 e isso, a presença do foquista no set, é uma coisa de cinema. Lula Carvalho está tão entusiasmado com a experiência - e a qualidade da imagem - que divide o crédito do trabalho com o iluminador Ulisses Malta. "Ele é fera, um patrimônio nacional", define.

Lula Carvalho conversou com a reportagem na quinta-feira, quando esteve rapidamente em São Paulo - aproveitando o dia de folga - para retocar, no laboratório, a luz do novo filme de Marcos Prado, Paraísos Artificiais. Ele , inclusive, confidenciou que a experiência de Força-Tarefa só foi possível porque ele conseguiu uma brecha de quatro meses na sua agenda.

Cada episódio - de 45 minutos - foi feito em aproximadamente uma semana. Ou, vá lá que seja, 8 dias. Faltando três dias para terminar a captação das imagens, Lula precisou se ausentar do set. Arranjou um substituto. Seu pai, o grande Walter Carvalho, um dos maiores fotógrafos do Brasil (e do mundo), parceiro de Walter Salles, Júlio Bressane e Cláudio Assis (além de ser, ele próprio, diretor). Com essas feras de cinema - Lula, Walter Carvalho e Ulisses Malta - a qualidade de cinema da imagem da nova Força-Tarefa está garantida. Confira a partir de quinta, dia 3.

Diretor promete mais tensão

Quem já acompanhou as duas primeiras temporadas da série Força-Tarefa pode ir se preparando para as mudanças da terceira, que começa esta semana. Elas não atingem somente o visual. Quem já viu os primeiros episódios montados, destaca a qualidade superior da luz. O próprio diretor (e supervisor geral) José Alvarenga Jr. destaca outra mudança decisiva. Ela atinge a dramaturgia.

Nas duas primeiras temporadas, o telespectador já se acostumou a ver o personagem do policial Murilo Benício conversar com o fantasma, seu alter ego. Foi um recurso - hamletiano? - que os roteiristas Marçal Aquino e Fernando Bonassi criaram para expor as angústias do agente que integra a Corregedoria, a polícia que investiga a polícia. Algo importante vai se passar no primeiro episódio. Na verdade, os dois primeiros episódios da nova Força-Tarefa compõem uma só tramas, que foi dividida em duas, com 130 minutos de duração (65 minutos cada).

Uma falha do tira Murilo Benício vai fazer com que toda a sua equipe morra e seja substituída. Ele se sente culpado. Passa a beber. "Murilo, que já aparecia gordo antes, agora está calvo. Os episódios estão mais tensos. O tema desse primeiro episódio duplo é a aflição do herói." José Alvarenga não estará no Brasil quando for ao ar o primeiro episódio da nova Força-Tarefa. Ele está de malas prontas para ir a Nova York. Vai um pouco a trabalho, um pouco na expectativa de diversão (ver filmes e peças). E quem sabe ele traz um Emmy, o Oscar da TV? Sua comédia Separação, com Débora Bloch e Vladimir Brichta é uma das indicadas para o prêmio da categoria, em todo o mundo.

Alvarenga lembra que a tática da polícia carioca é o confronto. "Eles (os policiais) dão porrada e depois veem o que acontece." A nova situação do personagem de Murilo Benício vai implicar uma mudança que vai percorrer os oito episódios - quatro do próprio Alvarenga e os outros quatro realizados por José Luiz Villamarin e Rogério Gomes. "A ênfase não vai estar na porrada e sim, no lado mais humano dos personagens." Murilo, ao longo dos oito episódios, vai buscar um novo encontro consigo mesmo. "É a trajetória clássica do herói em crise", avalia Alvarenga.

Com 21 pontos de audiência e avaliação positiva da crítica, a série se beneficiou do fenômeno O Astro, mas não, talvez, da forma que você está pensando. "O Astro está na mesma faixa de audiência que a gente e o que favoreceu foi as novelas, mostrando que uma abordagem mais ousada e adulta tinha respaldo do público. Nas séries, até pelo horário, já vínhamos trabalhando com esse percentual." O ganho foi que, sem O Astro, Força-Tarefa já estaria no ar, e Alvarenga não teria tido o tempo extra para aprimorar a dramaturgia e o acabamento da série. Ele está animado, Lula está entusiasmado. "Dizem que a TV é fábrica de salsicha, que tudo é feito às pressas. Tivemos um tempo reduzido, mas o necessário para fazer um trabalho de qualidade. Não creio que Força-Tarefa seja inferior a Tropa de Elite, mas não sou a melhor pessoa para avaliar. Isso fica para os críticos, e o público."/ L.C.M.

Força-Tarefa - 3ª temporada. Estreia 5ª feira, às 23h15, na Globo