O Cilada se espalha

Após 40 episódios de um total de 5 anos no Multishow, o Cilada terá neste ano várias novidades. A sitcom do humorista Bruno Mazzeo não só tem seu sexto ano confirmado para o segundo semestre no canal fechado, como também ganha um quadro no Fantástico (ainda sem data para estrear) e um filme a ser rodado no final de 2009, o Cilada.com.

Com a migração para outras mídias - TV aberta e cinema - o programa terá algumas alterações em sua tradicional fórmula: um tema que pauta o episódio da semana.

"No Fantástico devemos aproveitar temas usados (no Multishow), teríamos apenas de adaptar o formato", explica Mazzeo, por telefone. "Já no filme vou continuar com o mesmo personagem. Nele, as histórias serão tiradas de situações da internet, esse negócio de as pessoas estarem se expondo tanto", conta.

Se ele já tem soluções de formato para essas duas situações, o mesmo não acontece com o humorístico do Multishow, que chega neste ano a sua 6ª temporada. "O lance do temático tem prazo de validade. O Cilada depende de um tema que renda 22 minutos e não consigo achar mais nenhum. O.K, ainda não usamos dentista, mas isso não rende..."

Mas Mazzeo aponta um caminho para a desejada mudança de linguagem. A referência não é um humor fácil de digerir: a série Curb Your Enthusiasm, de Larry David, toda feita no improviso, sem diálogos.

"O Cilada é uma grande mistura. É sitcom, mas tem esquetes. Tem parte jornalística, referências ao stand-up comedy e personagens caricatos. Acho que ele só vai ser entendido daqui a 10 anos", provoca.

Para Mazzeo, falta ousadia no humor da TV brasileira. "Até gosto da maioria dos programas que estão no ar, mas veja a Bandeirantes, que fez o CQC e logo depois uma Escolinha Tabajara. Andaram uma casa no jogo e recuaram cinco", diz o filho do professor Raimundo, Chico Anysio.