O caso dos cookies desaparecidos Por décadas e décadas, os fãs do quadrinho Calvin & Haroldo imaginavam como seria um dia ver os dois personagens da tirinha em carne e osso. O curta francês Les Cookies ont Disparu! (http://tinyurl.com/calvinfra) é uma ótima dica. Na história, os biscoitos da casa de Calvin somem. Seus pais, rabugentos como sempre, culpam o filho, que incorpora o detetive Tracer Bullet para solucionar o crime cometido em sua residência. Esse é o grande mérito do vídeo: conseguir trazer para as telas o espírito do desenho, um mundo mágico criado por Bill Watterson em que a imaginação e a realidade andam sempre juntas. Sessão naftalina:Imagens dos anos 80 O Pogobol e o Chicletes Mini estão entre os grandes objetos e marcos culturais da década de 1980. http://tinyurl.com/obje80 Hit da semana: Beijinho Doce da Flora A versão de Flora (A Favorita) para o hit sertanejo ganhou vários remixes e já é sucesso nas baladas brasileiras. http://tinyurl.com/bjodoce A história do videogame em versão animada Nessa animação, embarque em uma viagem ao túnel do tempo com os principais videogames da história. O vídeo é em inglês. http://vimeo.com/2050495 A (futura) relação de um casal comum Em Acho Que Você Serve..., de Mike Polk, uma garota lunática prevê o seu futuro ao lado de um rapaz que ela nem conhece. http://tinyurl.com/vcserve As melhores pegadinhas do elevador O comediante francês Remi Gaillard tem um quadro em que cria situações inusitadas em elevadores. Quem os abre, fica assustado! http://tinyurl.com/remieleva Um closet só de cervejas A esposa exibe às amigas o seu closet de roupas. Elas vibram. O marido exibe aos amigos seu closet de cervejas. Eles berram! http://tinyurl.com/closethei Clica aqui! Cris Dias Blogueiro, do www.crisdias.com.br Song Around the World Música "Música é a maneira mais direta de tocar as pessoas. A ONG Playing For Change filmou músicos de rua em todo o mundo cantando ?Stand By Me?" (tinyurl.com/crisdias1) Portunhol dos argentinos Idioma "Adoro mandar um ?Portuñol Advanced?. Essa propaganda mostra como o pessoal do lado de lá também se diverte e que ?hablar portuñol és muy fácil?'' (tinyurl.com/crisdias2) 8.º ano de Scrubs ganha webisódios Seriado A última temporada de Scrubs, que estreou no dia 6 nos EUA, também tem webisódios. Os vídeos irão mostrar melhor quem são os novos residentes. O primeiro episódio já está no ar: http://tinyurl.com/scrubsweb.