O canal certo

Enquanto isso, aqui na Terra a grande confusão de nossos dias não se resolve com dinheiro, mas pelo estabelecimento de bons relacionamentos, privilegiando a cooperação mútua e colaboração. Há mais Vida à disposição, vida mais abundante, mas acontece que esta só se manifesta de forma harmoniosa circulando através de grupos de pessoas e não individualmente. Quanto mais as pessoas se isolam e tentam distinguir-se umas das outras, separando-se e distanciando-se, mais destrutiva seria para elas esta vida mais abundante, mais confusas se tornam suas experiências também. O estabelecimento de laços de cooperação fornece o canal adequado para esta vida mais abundante, expressando-se como bem-estar, felicidade e prosperidade.

Áries 21/3 a 20/4

Aplique seus recursos com firmeza, mas sem intenção de acumulá-los e sim de investi-los em situações e empreendimentos que rendam no futuro. Você não precisa de segurança, mas de algo que satisfaça seu espírito de aventura.

Touro 21/4 a 20/5

Agora, que se colocam em marcha as resoluções, começa a tocar um ritmo mais frenético e desvairado. Com o passar do tempo próximo, uns dois meses mais ou menos, a tensão aumentará, mas poderá ser bem utilizada na ação concreta.

Gêmeos 21/5 a 20/6

Aja da forma mais discreta possível, mas não ao ponto de você deixar de fazer o que precisa ser feito. Há assuntos importantes em marcha, mas que envolvem rompimentos e delicadas manobras, por isso a reticência sentida.

Câncer 21/6 a 21/7

Este é um tempo de fortes conflitos, mas você não deve assustar-se com esta perspectiva, porque atingiu-se o momento em que se torna necessário ir além da etiqueta, para que as coisas fiquem claras a todas as partes.

Leão 22/7 a 22/8

A aproximação de assuntos sintonizados com sua ambição gera um nervosismo que pode ser fatal ao bom andamento dos planos. O melhor a fazer é encontrar alternativas de atividade que tenham por objetivo queimar o excesso de nervosismo.

Virgem 23/8 a 22/9

Haverá momentos em que se tornará necessário discutir acaloradamente para defender seus pontos de vista. Porém, faça isso com a alma desapegada do fruto da ação. Ou seja, discuta, mas não espere convencer ninguém.

Libra 23/9 a 22/10

A intensidade de alguns desejos cria a expectativa de que só através deles algo interessante aconteceria. Porém, esses desejos são interessantes assim, no mundo da fantasia, porque se realizados mostrariam sua cara decepcionante.

Escorpião 23/10 a 21/11

Medir forças é uma tentação, mas neste momento não seria propício embarcar nesse tipo de relacionamento, porque se perderia muito tempo e energia preciosa em embates que não ajudariam a ninguém. Evite, evite ao máximo o conflito.

Sagitário 22/11 a 21/12

Trabalhe, trabalhe muito e quando achar que já concluiu todas as tarefas, trabalhe ainda mais um pouco. Uma enorme energia de atividade está à disposição de sua alma, a qual se resolve bem no trabalho. Só assim.

Capricórnio 22/12 a 20/1

Impor seus desejos é uma atitude de duvidosa reputação, porque você não é a única alma envolvida nas situações atuais. Porém, há um quê de razão do seu lado. Só falta agir com mais elegância e menos brutalidade.

Aquário 21/1 a 19/2

O conflito é incômodo, mas é o mais claro sinal de que a criatividade entrou em campo. Quando se tomam atitudes criativas se rejeita a possibilidade de adequar-se às normas vigentes e isso, com certeza, produz conflito.

Peixes 20/2 a 20/3

Alimente sua alma com conhecimento, mas ainda não o divulgue. Retenha as informações até ter absoluta certeza de sua veracidade, pois passar para frente opiniões travestidas de perícia só serve para diminuir o valor de seu discurso.