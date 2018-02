O ator Luís Gustavo está internado no Rio

O ator Luís Gustavo, de 79 anos, intérprete de personagens como Beto Rockfeller (na novela homônima exibida pela extinta TV Tupi de 1968 a 1969), Mário Fofoca (TV Globo, 1982) e do Vavá do seriado Sai de Baixo (TV Globo), está internado desde 25 de outubro na Clínica São Vicente, no Rio, vítima de endocardite infecciosa, um tipo de infecção no coração.

Boletim médico divulgado nesta segunda pela clínica afirmou que "o paciente não apresentou qualquer complicação e tem evoluído de maneira favorável, tanto sob o ponto de vista clínico quanto laboratorial". Segundo o médico Luiz Roberto Cunha, responsável pelo atendimento a Luís Gustavo, o ator "mantém uma boa condição funcional, sem qualquer comprometimento neurológico ou cardíaco".

A equipe médica estima que o ator deve permanecer em tratamento por seis semanas. Ainda segundo o boletim médico, quando Luís Gustavo chegou à clínica, em 25 de outubro, estava com febre e "comprometimento progressivo do seu estado geral". Submetido a vários exames, foi diagnosticada a endocardite, que estava comprometendo a valva aórtica (prótese implantada em julho de 2011).