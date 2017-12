O ator britânico Hugh Laurie, o eterno e mal-humorado dr. House, completa 56 anos

Cínico, mal-humorado, manipulador, egoísta, antissocial, são alguns dos conhecidos predicados do infectologista e nefrologista dr. Gregory House. Por oito temporadas bem-sucedidas, de 2004 até 2012, o premiado ator, escritor, músico e roteirista britânico Hugh Laurie, que completa 56 anos nesta quinta, 11, viveu o personagem na série House, que é reprisada pelo Universal Channel.

Na série, que se passa no fictício hospital universitário Princeton-Plainsboro Teaching Hospital, na cidade de Princeton, em New Jersey, House é um especialista com um problema na perna direita, que o obriga a usar bengala, e viciado em analgésicos, que se destaca não só pelo enorme talento de elaborar complexos diagnósticos das mais diferentes doenças, como também pelo sarcasmo e ceticismo, além do distanciamento dos pacientes, pois acha desnecessário interagir com eles.

Dono de dois Globos de Ouro, 2 prêmios Screen Actors Guild, 4 People's Choice Awards e 6 indicações para o Emmy, Hugh Laurie participou de vários filmes, como O Pequeno Stuart Little, Razão e Sensibilidade, A Filha do Meu Melhor Amigo e Tomorrowland – Um Lugar Onde Nada é Impossível, de 2015, em cartaz nos cinemas brasileiros.

Na música, cantando clássicos do blues, Laurie também construiu uma carreira respeitável com discos como The World of Jeeves and Wooster, Let Them Talk e Didn't It Rain e já fez shows no Brasil, em 2014

E tem mais, Hugh Laurie também escreve e já tem alguns livros publicados, como o best-seller O Traficante de Armas, de 1996, lançado no País em 2010.