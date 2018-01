O ator Cláudio Marzo permanece internado no Rio

O ator Cláudio Marzo, de 72 anos, permanece internado na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio. Ele chegou ao hospital na segunda-feira, 16, com insuficiência respiratória e pneumonia. O ator está na Unidade de Terapia Intensiva e respira com ajuda de aparelhos. Marzo estava em casa, quando sentiu cansaço, falta de ar e taquicardia. No hospital, foi diagnosticada a pneumonia no pulmão esquerdo. Ele está sendo tratado com três tipos de antibiótico diferentes. “Ele já sofre de enfisema pulmonar, o que o torna um pouco mais frágil. O quadro de infecção se instalou muito rapidamente, de forma muito agressiva”, explicou João Manoel Pedroso, clínico e cardiologista.

De acordo com o médico, o estado de saúde é crítico, mas apresenta melhora. “Hoje fiquei muito feliz porque, embora cansado, ele está mais estável, e começamos a ver pequena melhora no raio x e significativa melhora no exame de sangue”.

Pedroso explicou que o ator não precisou ser entubado, mas respira com auxílio de ventilação mecânica, por máscara. Não há previsão de alta. Em fevereiro, Cláudio Marzo esteve internado na clínica por uma semana, com o mesmo quadro