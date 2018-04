No episódio inicial era revelada a razão para a troca de equipe do agente Jethro Gibbs (Mark Harmon): os três substitutos eram suspeitos de espionagem. Na última cena o que acontece? A agente Lee (Liza Lapira), chinesa, identifica-se - apenas para o telespectador - como sendo a espiã infiltrada. Filmete novo? Sexta-feira, 20h, no AXN.