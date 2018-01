O amor nos tempos do iPhone

Que tal usar o YouTube para fazer um pedido de casamento? Foi isso que fez um criativo americano de 29 anos há cerca de um mês. Para fazer de Doris sua esposa, ele criou o vídeo iProposal, que imita a famosa propaganda do iPhone. Todos os recursos do celular da Apple servem para algo fofo: em imagens, surge uma foto do casal; em internet, uma caixinha de jóia, representando o anel. O mais sensacional é com a função CoverFlow, que exibe as capas dos CDs em efeito 3D. No vídeo, as capinhas formam os dizeres "Will You Marry Me?". É lógico que Doris aceitou! Vai lá: http://tinyurl.com/3assfv.