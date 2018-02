O Amor Não Tira Férias Trocar de casa, de vida com uma desconhecida e, de quebra, conhecer o bonitão do irmão dela, no caso, personagem de Jude Law. Não seria nada mal, não é? Cameron Diaz é a sortuda da vez, que troca de casa com Kate Winslet na comédia romântica O Amor não tira Férias (2006). Além de Jude, é claro, vale pelas paisagens do interior da Inglaterra, pela ótima trilha sonora e pela sensação de que a vida nos reserva algo melhor, sempre.