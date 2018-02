O adulto não existe Data estelar: o Sol em quadratura com Marte e Plutão, Mercúrio e Netuno em trígono, a Lua cresce em Escorpião. Enquanto isso, aqui na nave Terra nossa humanidade adulta continua criança, mas no pior sentido do termo, pois ao se esforçar para parecer séria e responsável, acaba se concentrando em brincadeiras de muito mau gosto, como a guerra, o crime, a lascívia e a corrupção política e familiar. O mundo adulto é uma farsa, todos os seres humanos continuam crianças para sempre, pois esta é a única condição verdadeiramente luminosa de um ser existente, na qual as descobertas são abraçadas com a candura que merecem. Depois, à medida que o ser humano precisa fingir que é adulto, vai adotando um olhar cínico que o conduz invariavelmente a alguma das brincadeiras de mau gosto acima descritas. Nós todos vamos ter de combinar um outro jeito de nos tornar adultos. Áries 21/3 a 20/4 Coloque coisas e pessoas em seu devido lugar, mas faça isso com delicadeza e elegância, pois de outro modo acabará parecendo uma atitude arrogante, perdendo toda a eficiência. Cada coisa em seu devido lugar, e um lugar para cada coisa. Touro 21/4 a 20/5 No fragor da luta, fica difícil perceber o momento de recuar, porque a alma começa a se envolver tanto na vontade de ser bem-sucedida que, sem querê-lo, acaba enfraquecendo a si mesma, avançando quando seria o tempo de recuar. Gêmeos 21/5 a 20/6 Não fosse a instabilidade atual, tudo continuaria dentro das perspectivas, as quais não eram as melhores possíveis. O problema, então, não será a instabilidade, mas a teimosia das pessoas envolvidas, que não querem mudar nada. Câncer 21/6 a 20/7 Instabilidade significa que as coisas duram pouco, e esse é o clima atual. Perante este panorama, seria sábio que sua alma se abstivesse de ceder à pressão de tomar decisões que precisariam ser definitivas. Agora não há nada definitivo. Leão 21/7 a 20/8 Aquilo que aparenta ser obstáculo, na verdade é uma ajuda que o próprio universo estende a você através de seus misteriosos mecanismos, dentre os quais a coincidência será sempre o de maior destaque. Pense, reflita, aproveite a demora. Virgem 21/8 a 20/9 Quando sentir que sua alma é sugada para dentro de conflitos que parecem ser de outras pessoas, em vez de resistir, aceite a condição e faça o possível para que sua participação seja uma forma de facilitar o entendimento das partes envolvidas. Libra 21/9 a 20/10 A rebeldia é fruto da capacidade humana de decidir seu destino, pois é inegável que o que nos torna humanos é a liberdade de escolher. Contudo, isso não significa que na maior parte do tempo façamos escolhas sábias e saudáveis. Escorpião 21/10 a 20/11 Anule seus inimigos com luz e amor, pois tratá-los com rancor e ódio só aumentará o poder da nefasta situação. Alguém terá de tomar a iniciativa de anular o mal que foi posto em movimento, e parece que esse alguém terá de ser você. Sagitário 21/11 a 20/12 A instabilidade joga ao seu favor, mas enquanto esta acontecer, a aparência será outra, a de tudo lhe ser adverso. Muita calma nessa hora! Ou melhor, muita presença de espírito, para não tomar decisões precipitadas. Capricórnio 21/12 a 20/1 Há momentos em que a alma tem a certeza de que as palavras empenhadas não valem nada, mas também se recusa a seguir o caminho proposto por tal certeza, dado que, assim, as coisas se transformariam numa loucura mesmo. Aquário 21/1 a 20/2 Os adultos teimosos não passam de crianças birrentas, mas nunca se aceitariam ver assim no espelho da alma, pelo que ficam argumentando consigo mesmos que não seria razoável fazer concessões, ou flexibilizar as exigências. Peixes 21/2 a 20/3 No mínimo, você terá de arbitrar os conflitos que andam acontecendo ao seu redor, com pessoas próximas, pois será inevitável que sua alma se veja envolvida nesses, ainda que continue pensando não ter nada a ver com tudo isso.