O 46º aniversário de Peter Dinklage, o Tyrion Lannister de 'Game of Thrones'

Em Game of Thrones, uma série com mais personagens do que um romance russo, é o ator Peter Dinklage, o Tyrion Lannister, que vem se destacando e conquistando uma enorme legião de fãs.

Nascido em New Jersey, Dinklage, que nesta quinta, 11, completa 46 anos, se dedica tanto ao cinema como à TV e ainda tem protagonizado diversas montagens teatrais.

A estreia no cinema foi em 1995, em Vivendo no Abandono (Living in Olivion), interpretando Tito, um anão frustrado que reclama de seu papel. Também atuou em O Agente da Estação – seu primeiro papel de destaque em um grande filme –, Um Duende em Nova York, Vira-lata, Sob Suspeita, Morte no Funeral e As Crônicas de Nárnia – Príncipe Caspian.

Mas não é só pela atuação que Dinklage é conhecido.

Ele também canta, e bem, e mostra seu talento em uma música composta pala banda Coldplay no vídeo da campanha beneficente Red Nose Day, realizada em maio, de arrecadação de fundos para jovens carentes dos Estados Unidos.

A canção que o ator interpreta, Still Going Strong, homenageia os personagens que morreram em Game of Thrones, da qual faz parte desde 2011. Como Tyrion Lannister, Peter Dinklage já ganhou um Primetime Emmy Award de melhor ator coadjuvante em série dramática e um Golden Globe Award de melhor ator coadjuvante – série, minissérie ou filme para TV.

Depois disso e diante dos muitos elogios da crítica especializada, além da intensa mobilização de fãs nas redes sociais, o nome do ator ganhou maior destaque nos créditos da série, que se baseia em As Crônicas de Gelo e Fogo, de George R. R. Martin.