Número 3 é bom para relatos de ação

Terceiro filme da série iniciada por Brian De Palma em 1996, com Tom Cruise na pele do agente Ethan Hunt, Missão Impossível 3 mostra que o velho seriado de TV dos anos 60, que já tivera um revival na telinha, em 1988/90, não perdeu nada do seu pique. Logo na abertura, o herói encontra-se numa posição impossível. Ele está preso enquanto o vilão Philip Seymour Hoffman ameaça matar a namorada (Michelle Monagham) que Cruise tentava proteger, escondendo dela sua atividade de espião. Como no segundo filme, dirigido por John Woo, o jogo de máscaras é incorporado ao choque entre o mocinho e o bad boy, como se eles fossem as duas faces da mesma moeda. O diretor Abrams veio do videoclipe, mas ele não fragmenta a ação como faz a maioria das produções do gênero, na atualidade. E o mais interessante é que você pode (re)ver Missão Impossível 3 em casa e assistir nos cinemas a outro número 3, O Ultimato Bourne, com Matt Damon. Diferentes em técnica e estilo, esses filmes mostram que o cinema de ação ainda é capaz de surpreender com relatos inventivos.