Novo trailer de 'Sense8' leva personagens à Parada Gay de São Paulo

A Netflix divulgou o novo trailer da segunda temporada de Sense8. Na continuação da aventura dos oito heróis, o vídeo revela perigos cada vez mais reais.

Com cada personagem de uma região do mundo, a série faz questão de trazer imagens da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo.

A série foi criada pelas irmãs Lilly e Lana Wachowski, de Matriz, e conta a história de oito pessoas espalhadas pelo mundo que compartilham uma grande conexão entre si.

A nova temporada chega no dia 5 de maio. Veja o trailer: