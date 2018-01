Novo lote de ingressos para a mostra 'Silvio Santos', no MIS, estará disponível pela internet

A exposição Silvio Santos Vem Aí!, no MIS, terá novo lote de ingressos disponíveis a partir 12 horas desta quarta-feira, 28. Sucesso de público, até o momento conta com a visita de cerca de 15 mil pessoas desde sua abertura, dia 7 de dezembro.

Os ingressos estarão disponíveis somente pelo site Ingresso Rápido e são referentes às duas primeiras semanas de 2017 - dias 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14 de janeiro com hora marcada (de quarta a sexta, das 11h às 20h; e sábados das 10h às 21h).

A mostra conta a história de Silvio Santos e os frequentadores poderão se aproximar da experiência de participar de quatro quadros famosos de seu programa: Roletrando, Qual é a Música, Show do Milhão e Domingo no Parque. As réplicas foram feitas com fidelidade, para que a memória afetiva de três gerações fossem ativadas. Há também uma réplica do automóvel Jeep com o qual Silvio percorria quilômetros para realizar seu quadro A Caravana do Peru que Fala, uma estratégia do apresentador, criada no final dos anos 1950, para divulgar e vender carnês de seu Baú da Felicidade. Silvio era o próprio peru, um apelido colocado por Ronald Golias, um dos comediantes que seguia na caravana junto com outros humoristas e cantores.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Silvio Santos vem aí! é um retrato dos momentos importantes da carreira do apresentador e detalhes da sua trajetória como comunicador por meio da apresentação de materiais inéditos do seu acervo pessoal, assim como depoimentos, fotos, vídeos, entre outros, cedidos exclusivamente para a exposição.

SÍLVIO SANTOS VEM AÍ!

Início de vendas do novo lote de ingresso: 28 de dezembro, a partir das 12h, na Ingresso Rápido

Datas disponíveis: 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14 de dezembro

Horários: 4ª a 6ª, das 11h às 20h; sábado, das 10h às 21h (com uma hora de permanência após o último horário disponível)

Valor: R$ 30 inteira e R$ 15 meia; gratuito para crianças até cinco anos

Classificação: Livre

Museu da Imagem e do Som - MIS

Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo

Telefone: (11) 2117 4777 - www.mis-sp.org.br

Estacionamento conveniado: R$18

Acesso e elevador para cadeirantes. Ar condicionado.