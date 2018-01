Novo 'JN' cresce no Ibope, mesmo diante de concorrência mais forte A repaginada operada no Jornal Nacional desde 27 de abril tem feito bem à audiência do noticiário na Grande São Paulo. Ao compararmos o período de 27/4 a 23/5 deste ano com o trecho de 28/4 a 24/5 do ano passado, temos um crescimento de 7% (de 23,7 para 25,4 pontos). Nesse contexto, convém considerar a alta temperatura do noticiário em 2014, calendário de Copa e eleições, e a concorrência que o JN passou a enfrentar este ano – a começar pela troca do Jornal da Record pela novela Dez Mandamentos, que acrescentou 35% de audiência à TV de Edir Macedo (de 8,3 a 11,2 pontos). A Band, com sua novelinha turca, foi de 1,5 para 2,8, e os Outros Canais, nicho que inclui TV paga, subiu 20% – de 11,8 para 14 pontos. O total de TVs ligadas também cresceu, de 62 para 67 pontos porcentuais. O novo formato do Jornal Nacional motivou os apresentadores a finalmente se levantarem da cadeira para impressionar o público com uma ótima interação com quem se reporta a eles de fora dos estúdios, por meio de um novo telão instalado ao lado da bancada. A bela Maju, moça do tempo que entra diretamente de São Paulo e bate bola com William Bonner e Renata Vasconcelos com uma descontração nunca antes vista no 'JN', é outro ganho desse formato. O noticiário agora tem mais público em níveis porcentuais e absolutos, mas, até pelo crescimento da concorrência, perdeu participação no total de ligados, respondendo por 37,8% das TVs ligadas no horário, ante 38,1% em 2014. A coluna tentou ouvir Bonner sobre essa nova etapa do noticiário, mas ele não quis se pronunciar. ENTRELINHAS Ainda a propósito de Jornal Nacional, a edição de anteontem, quando Luciano Huck e Angélica falaram ao vivo sobre o acidente que sofreram, marcou 26 pontos de audiência e deu à Globo 40% de participação entre o total de televisores ligados em São Paulo. Patrícia Abravanel rufou tambores pelo resultado que sua performance de Jennifer Lopez alcançou no Ibope, na última segunda-feira. O Ibope em São Paulo lhe respondeu com 7,5 pontos e 8,7 pontos de pico – cada ponto equivale a 67 mil domicílios. Babilônia continua sendo produzida a toque de caixa. Com o corte de várias cenas – recurso para agilizar a trama e tentar fazer o ibope subir a todo custo –, a novela perdeu o adiantamento que tinha quando estreou e vem sendo gravada a reboque da reação do público, dia após dia. Uma comissão de 20 deputados da Frente Parlamentar Evangélica visitou os estúdios do RecNov e a cidade cenográfica de Os Dez Mandamentos, no Rio. O grupo fez fotos com o elenco e almoçou entre os mandachuva do pedaço.