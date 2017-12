Novo amor de Branca é bissexual? Fernando Macieira (José Wilker) vai enfrentar um problemão em Duas Caras. O novo reitor da universidade de Branca (Suzana Vieira) será acusado de ser bissexual e, na seqüência, de racismo. As confusões serão armadas pelo personagem de Paulo Goulart ( Heriberto), que está disposto a tudo para assumir a reitoria. Quem sofrerá com a história é Branca, que depois do chifre do marido, se apaixonou por Macieira.