Novidades na Sony e no AXN O AXN vai turbinar sua grade de programação com duas séries de peso a partir da próxima semana: Damages e Dirty Sexy Money. Isso sem contar a migração de CSI, que também inicia sua 8ª temporada. Há tempos, o canal vinha se sustentando com o carro-chefe Lost e eram raras as boas estréias. A última atração relevante a entrar no AXN foi Jericho. Dirty Sexy Money estréia dia 12, às 20 horas, seguido de Damages, com Glenn Close, às 21 horas; já CSI voltará no dia 11, às 20 horas. Finalmente será revelado o destino de Sarah, personagem de Jorja Fox. Na seqüência, às 21 horas, o canal exibe a animação Afterworld, que terá apenas 20 episódios apresentados na televisão. O restante estará disponível apenas na internet. Canal Sony Finalmente, os charmosos médicos de Seattle estão de volta para a 4ª temporada de Grey?s Anatomy, que entrará em cartaz dia 11, às 22 horas. Agora, os residentes Izzie, Meredith, Alex e Christina são supervisores dos novos estudantes, um time que inclui a irmã de Meredith e George, que não passou em seu exame. McDreamy e McSteamy continuam a arrancar suspiros do elenco feminino e Miranda Bailey segue protagonizando divertidas cenas. As bizarrices de Wisteria Lane também retornam para o 4º ano de Desperate Housewives, no dia 13, às 22 horas. Nesta temporada, um tornado vai abalar a vizinhança, matar um personagem e ferir outros. Edie e Bree surpreendem os telespectadores no primeiro episódio, que remete aos melhores momentos do quinteto durante as duas primeiras temporadas da série. O canal estreará, já neste sábado, às 21 horas, o reality show Top Design, uma disputa entre 12 decoradores de ambientes.