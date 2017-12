Novelas do Viva estarão disponíveis no 'on demand' Todos os canais Globosat já tinham seus principais conteúdos estendidos às suas respectivas plataformas on demand, pela internet. Faltava o Viva, que tinha de rever pendências jurídicas relacionadas aos contratos com elenco, autor e diretores de novelas e seriados antigos. A questão está resolvida. A partir do dia 15, com a estreia de Laços de Família, de Manoel Carlos, todas as novelas revisitadas pelo canal passam a ser oferecidas pelo Viva Play. Cada capítulo estará disponível no dia seguinte à exibição pela TV. Alguns seriados também serão destaque na plataforma, como Sai de Baixo, Toma Lá, Dá Cá, Escolinha do Professor Raimundo, Aventuras do Didi, A Diarista e Os Normais.