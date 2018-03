Novela 'Vamp' será reprisada no canal Viva

A novela "Vamp" substituirá "Quatro Por Quatro", na faixa das 15h30 no canal Viva. A produção estreia no dia 11 de abril.

Na cidade fictícia de Armação dos Anjos, no litoral do Rio de Janeiro, o capitão Jonas Rocha (Reginaldo Faria), viúvo e pai de seis filhos, se casa com Carmem Maura (Joana Fomm), também viúva e mãe de seis filhos. Apaixonado, o casal vive em harmonia com sua grande família até a chegada da cantora de rock Natasha (Claudia Ohana), que acaba com o sossego da cidade e modifica a vida de todos os seus habitantes.

Natasha é uma cantora que conseguiu fama internacional, após fazer um pacto com o líder máximo dos vampiros, o Conde Vladimir Polanski, o Vlad (Ney Latorraca), e tornar-se vampira. Ela agora planeja destruí-lo para se livrar de sua maldição. Porém, a única arma que poderá ajudá-la a realizar seus planos é a Cruz de São Sebastião, que está escondida na Armação dos Anjos. Destaque ainda para as trapalhadas da família de vampiros liderada por Matoso (Otávio Agusto), casado com Mary (Patricya Travassos), e pai de Motosão (Flávio Silvino) e Matosinho (André Gonçalves).

A trama de Antonio Calmon promete muita diversão e emoções com a direção geral de Jorge Fernando e com elenco que traz Vera Holtz, Nuno Leal Maia, Vera Zimermann, Guilherme Leme, Fábio Assunção, Tony Tornado, Fernanda Rodrigues, Francisco Milani e Evandro Mesquita, entre outros.