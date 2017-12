Novela do século 18 pede repetição de figurino e dentes sujos

Cristina Padiglione, O Estado de S. Paulo 20 Fevereiro 2016 | 03h00

Acima, o diretor Vinicius Coimbra comanda cena com Zezé Polessa em 'Liberdade Liberdade'

Os gastos com figurino e maquiagem na produção de Liberdade Liberdade, novela de época que resgata o Brasil da Inconfidência Mineira, ficarão por conta da desconstrução. O folhetim que estreia na Globo em 11 de abril prima por tecidos lavados, modelados, envelhecidos e cortados por meio de um trabalho todo artesanal, obra da figurinista Paula Carneiro, que comanda uma equipe de 30 profissionais, entre costureiras, assistentes e aderecistas.

Como no século 18 as pessoas não trocavam de roupa como nas novelas atuais, o guarda-roupa do elenco é bem menor que o normal. Nesse caso, é bom que os personagens repitam peças em situações distintas. No caso dos escravos, o uso é ainda mais indiscriminado e tudo segue tom claro – tingir roupa era coisa para gente rica.

A maquiagem será mínima, senão nula, como tem feito Zezé Polessa, que evita usar até o indispensável pancake. Lucila Robirosa assina as caracterizações, com cabelos que adotam, no máximo, apliques para espichar os fios. A turma de efeitos especiais entra no set para produzir próteses e suor artificial com glicerina. Bases solúveis em álcool criaram manchas que tiram a uniformidade da pele.

E não tem essa de aparecer em cena com dentes branquinhos, como acontece em muita produção do gênero. A equipe promete sujar o sorriso de todo mundo – ou quase. O make up mais rústico não atinge aristocratas, como a personagem de Maitê Proença, e a própria Andreia Horta, heroína da trama de Mário Teixeira, que foi criada entre bons lençóis, em Portugal, e terá direito a bordados.

