Novela do SBT põe as Mães da Sé em cena, como Globo fez há 20 anos com as Mães da Candelária

A novela do SBT, Cúmplices de Um Resgate, fará uma ação que já funcionou muito bem na Globo, 20 anos atrás. Em Explode Coração, as Mães da Candelária apareciam em cena em busca de seus filhos desaparecidos. Agora, no enredo adaptado por Íris Abravanel, Juliana Baroni gravou cenas de sua personagem, Rebeca, com as Mães da Sé, na escadaria da Catedral da Sé, no centro de São Paulo. Rebeca vai até lá à procura da filha desaparecida, Manuela, papel de Larissa Manoela. Diante da igreja, mulheres reais exibem faixas com fotos e telefones em busca de seus filhos desaparecidos, misturando ficção e realidade, como na novela der Glória Perez de 1995. Sob direção de Mário Moraes, a sequência começa a ir ao ar em 1.º de outubro.

De volta ao foco das câmeras. Eis a primeira foto de Selton Mello como Augusto, personagem que o traz de volta ao set como ator, na adaptação do clássico Ligações Perigosas em minissérie. O título abre a programação de 2016 da Globo, com texto de Manuela Dias e direção de Vinicius Coimbra. Augusto é um bon vivant que ocupa seu tempo com conquistas, e parceiro de Isabel (Patricia Pillar) em jogos perversos de sedução.

O SporTV acertou com a NBA as transmissões de mais três partidas envolvendo atletas brasileiros, ao vivo: Bauru X New York Knicks (7/11, em Nova York), Bauru X Washington Wizards (11/11, em Washington) e Orlando Magic X Flamengo (17/11, no Rio).

Destino Salvador, terceira safra da série produzida pela O2 Filmes para a HBO, já está devidamente gravada, mas pode ficar para o calendário de 2016.

Enquanto isso, a Conspiração já deu início ás gravações da 2ª temporada de Magnífica 70, série com Marcos Winter, Simone Spoladore e Maria Luísa Mendonça, dirigida por Cláudio Torres.

Ainda na tecla da HBO, o canal da grife nos Estados Unidos exibe, no momento, a 2ª temporada de O Negócio, série que aqui já vai encerrando as gravações da 3ª temporada.

A banda australiana Sheppard, que toca neste sábado no Palco Mundo do Rock In Rio, tem uma parada no Projac prevista para hoje. Os músicos gravam participação especial em Malhação: Seu Lugar no Mundo, no parque dos skates da série, com presença de Henrique (Thales Cavalcanti), BB (Paulo Hebrom), Camila (Manuela Llerena) e companhia.

A cena vai ao ar no episódio de terça-feira, dia 29.

O vício digital é o foco da série que neste domingo, 27, no GloboNews Especial. Durante três domingos, o programa trata do exagero no uso de computadores, celulares e tablets hoje, em uma leitura que se compara a drogas, quando a abstinência de seu uso atinge o patamar patológico.

Mister Brau, seriado com Lázaro Ramos e Taís Araújo, teve a melhor estreia de série na primeira linha de shows do ano, com média de 24 pontos em São Paulo e 29 no Rio.

27 pontos registrou o capítulo de segunda-feira de ‘Verdades Secretas’ no Painel Nacional de TV (PNT) do Ibope, recorde que já havia sido atingido pela novela no dia 10/8.

“Quando vejo a pontinha do dia, quero ir embora. Sou meio vampira”

Pitty A SARAH OLIVEIRA NO ‘CALADA NOITE’, AO CONTAR QUE VIRA A NOITE POR DIVERSÃO E TRABALHO: 3ª, 22H30, NO GNT