Novela da Band terá guerra entre famílias A Band gravará no Rio Grande do Sul as primeiras cenas de Água na Boca, sua próxima novela, que estréia dia 12 de maio. Rosanne Mulholland (foto) e Caetano O'Maihlan são os protagonistas da trama de Marcos Lazarini. Como em Romeu e Julieta, eles se amam, mas são filhos de famílias que se odeiam. Para piorar, os clãs são rivais também na gastronomia. O mocinho da história tem uma pizzaria e a família de Rosanne, um restaurante francês.