Novas novelas das 7 rendem audiência a Globo e Record

É da polícia. Prepare-se para sentir raiva do doce Enrique Diaz. Em Justiça, nova minissérie da Globo, de Manuela Dias e José Luiz Villamarim, ele é Douglas, policial que se torna o algoz de Fátima, personagem de Adriana Esteves. E promete mexer com os ânimos do público.

'Um Contra Todos’, série de Breno Silveira que estreia dia 17 no FOX Action e dia 20 na FOX, já tem sua 2.ª temporada confirmada pelo canal. Da Conspiração, a produção foi rodada no Hospital Psiquiátrico Nise da Silveira, no Rio.

Turner e Band endossam a parceria. A Warner, canal do grupo americano, ficará com a janela de TV paga da série Era Uma Vez... História do Brasil, apresentada por Dan Stulbach e Lilia Schwarcz. A dupla esteve recentemente em Portugal e deve gravar também em Salvador.

A abordagem do HIV, levada a cenas de Malhação e Totalmente Demais, justifica a presença da diretora de Responsabilidade Social da Globo, Beatriz Azeredo, no Encontro de Alto Nível das Nações Unidas em HIV/Aids, em Nova York, hoje.

As ações de merchandising social inseridas nas novelas resultaram da parceria com o Unaids, Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids, em busca de formas criativas para engajar os jovens em campanhas de prevenção à aids.

A websérie ‘Eu só quero amar, exibida pelo GShow, também é fruto da parceria da Globo com a Unaids. O enredo versa sobre o casal Camila e Henrique, jovem que nasceu com o vírus.

Juliano Enrico compõe a equipe do novo programa de Marcelo Adnet na Globo, previsto para o 2.º semestre, nas noites de quinta. Os dois se conhecem dos idos de MTV.

Criativo, Juliano tem se multiplicado por aí: é redator do novo programa de Tatá Werneck no Multishow, apresenta o Caravana no Ar, pela TBS, e assina a animação Irmão do Jorel, cuja 2.ª temporada estreia em breve no Cartoon.

‘Ray Donovan’, série da HBO que está entre as favoritas de Tony Ramos, tem sua 4.ª temporada pronta, apenas à espera da data de estreia, em breve.

2,8 milhões

de ingressos fez ‘Zootopia’, filme que chega ao Telecine On.Demand hoje, três meses após ser lançado nos cinemas, com dublagem de Mônica Iozzi e Rodrigo Lombardi

“Ela mesma fez maquiagem e cabelo”

Mariana Godoy, NO TWITTER, ANUNCIANDO A ENTREVISTA GRAVADA COM DILMA ROUSSEFF EM BRASÍLIA, A SER EXIBIDA AMANHÃ, PELA REDETV!, ÀS 22H45