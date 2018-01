Nova 'Vila Sésamo' perde metade do investimento previsto Os R$ 18 milhões anunciados inicialmente para a coprodução entre TV Cultura, TV Brasil e Sesame Workshop para uma nova safra de Vila Sésamo já tinham sido reduzidos a R$ 15 milhões. Agora, passa a valer o orçamento de R$ 7 milhões, com inevitável redução no número de episódios, originalmente planejados em 120. O enxugamento, segundo o presidente da Fundação Padre Anchieta, Marcos Mendonça – que ontem tomou posse de seu 2º mandato sucessivo no cargo –, é obra da crise econômica. Anunciada em outubro de 2014, com previsão de estreia para o 2º semestre de 2015, Vila Sésamo só será gravada no 2º semestre deste ano, já contando com os 30% da verba combinada com a TV Brasil. Mais TV Cultura e TV Brasil: o Papo de Mãe, programa de Mariana Kotscho e Roberta Manreza que fez história na TV pública federal, está de mudança para a TV pública estadual. Com produção da Grifa, o Papo de Mãe está cotado para as manhãs de sábado da Cultura e poderá servir seu conteúdo em formas de pílulas durante a programação.