Nova versão de 'Two and a Half Men' ganha abertura

SÃO PAULO - A emissora norte-americana "CBS" divulgou nesta segunda-feira a abertura da nova versão da série 'Two and a Half Men', com Ashton Kutcher no lugar de Charlie Sheen.

Kutcher foi convidado para assumir o papel principal da série, ao lado de Jon Cryer e Angus T. Jones, depois de briga entre Charlie Sheen e o produtor da série, Chuck Lorre. O ator interpretou seu alter ego, Charlie, nas oito temporadas do programa.

O personagem de Kutcher será Walden Schmidt, um milionário da internet "de coração partido", segundo a emissora. Rumores apontam ainda que Charlie morrerá tragicamente logo no primeiro episódio, que deve ter o funeral do personagem, várias participações especiais e o reaparecimento de todas as namoradas dele na série.