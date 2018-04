Nova temporada de 'Twin Peaks' já tem data de estreia definida

A volta da série Twin Peaks, de David Lynch, teve sua data de estreia divulgada. O lançamento nos Estados Unidos será no dia 21 de maio pelo canal Showtime. O primeiro episódio terá duas horas de duração. O anúncio foi feito durante o Television Critics Associaion (TCA) na noite desta segunda-feira, 9. A terceira temporada de Twin Peaks se passa 25 anos depois dos acontecimentos que encerraram série. Com 18 episódios, mais uma vez será dirigida por David Lynch.

Sucesso dos anos 1990, a série se passa em uma cidadezinha imaginária de Washington, nos Estados Unidos, onde o agente do FBI Dale Cooper comandava a investigação do assassinato de uma estudante popular do colégio, Laura Palmer.

A produção contará com nomes de peso como Naomi Watts, Monica Bellucci e Jim Belushi. Os atores Michael Cera, Ashley Judd, Laura Dern, Tim Roth e Amanda Seyfreid, Jennifer Jason Leigh e Tom Sizemore também estão no elenco, assim como o músico Trent Reznor, do Nine Inch Nails.

Dos atores que fizeram parte do elenco original, voltam para a terceira temporada: David Duchovny, Kyle MacLachlan, Sheryl Lee, Dana Ashbrook, Sherilyn Fenn, Miguel Ferrer e Mädchen Amick.