Nova temporada de 'Narcos' já tem data de estreia

A segunda temporada de Narcos estreia no Netflix no dia 5 de setembro, às 16h01. Produzida por José Padilha (Tropa de Elite, RoboCop) e Eric Newman (Filhos da Esperança), a série é estrelada por Wagner Moura, no papel de Pablo Escobar, e por Boyd Holbrook e Pedro Pascal.

Narcos narra as histórias reais e conturbadas dos chefões do narcotráfico no final dos anos 1980 e os enormes esforços dos agentes da lei para detê-los em conflitos brutais e sangrentos.

Seu roteiro detalha os vários lados que compõem estas forças conflitantes - agentes da lei, políticos, policiais, militares e civis - que se chocam no esforço para controlar a cocaína, uma das mercadorias mais valiosas do mundo.

Serão, ao todo, nesta nova temporada, 10 episódios.