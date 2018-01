Nova temporada de 'Homeland' é rodada em Marrocos

RABAT - A sexta temporada da série Homeland, do canal Fox, com estreia prevista para janeiro de 2017, está sendo rodada em cinco cidades de Marrocos, informou o Centro Cinematográfico Marroquino, responsável por conceder autorizações para as filmagens.

O seriado norte-americano já vem sendo filmado no país desde 5 de setembro. Pelo conograma da produção, as filmagens ocorrerão até 13 de novembro na região de Rabat e arredores, precisamente, nas cidades de Salé, Tamesna, Temara e Sjirat - as duas últimas localidades são conhecidas por suas praias.

Segundo a Fox, a principal parte da ação de Homeland se muda nesta nova temporada para Nova York, onde o agente Quinn se recupera depois de quase morrer em Berlim. Carrie, grande estrela da série e fio condutor da história, cuida do agente.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por enquanto, não se sabe muito bem sobre o papel das cenas marroquinas na trama nova-iorquina, mas é certo que o Marrocos, país localizado no extremo noroeste da África, já serviu de localidade para Homeland em várias temporadas passadas do seriado, especialmente, para abrigar filmagens que, na história, supostamente ocorreriam no Irã, Síria, Iraque e Líbano.

O Marrocos oferece numerosas facilidades para a rodagem de filmes e séries estrangeiras e conta com numerosos técnicos e especialistas em todos os ofícios do cinema.