Nova temporada de 'Game of Thrones' terá apenas sete episódios

A próxima temporada de Game of Thrones vai estrear um pouco mais tarde do que o normal e, como esperado, será um pouco menor. A HBO anunciou nessa segunda-feira que a sétima temporada da série será de sete episódios longos – diferente do calendário de 10 episódios de cada uma das seis temporadas anteriores.

Além disso, Game of Thrones vai estrear no verão norte-americano, que vai entre agosto e setembro – distante do início tradicional em abril, no início da primavera. A justificativa foi que um cronograma de filmagens mais tardio ajudaria a trama da temporada.

Os produtores executivos David Benioff e D. B. Weiss sentiram que o andamento da história da próxima temporada seriam melhor narrada ao iniciar a produção um pouco mais tarde do que o habitual, quando o tempo está mudando", disse em comunicado o presidente de programação da HBO Casey Bloys. "O novo cronograma poderia apresentar uma oportunidade significativa para os concorrentes da HBO: Se a sétima temporada começa depois de maio, não será elegível para prêmios Emmy do próximo ano."

Benioff e Weiss haviam dito no mês passado que imaginaram mais duas temporadas para fechar a série, no montante de cerca de 13 episódios. Além disso, haverá uma pequena mudança nas locações dos sets de gravação. Ainda de acordo com o veículo, a produção ficará entre a Irlanda do Norte, Islândia e até mesmo Espanha.