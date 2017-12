Nova série de Villaça para o GNT une documentário e ficção

Ao vivo. O chefe Guel Arraes dá o ar da graça na maratona de gravações de Mister Brau que tomou quatro dias de expediente da Globo em uma casa de shows na Barra, com Lázaro Ramos e Taís Araújo, mais 200 figurantes engrossando a plateia. No ar amanhã.

O Viva Play, plataforma de vídeo sob demanda do canal Viva, por meio da web, cresceu mais de 1.200%, no saldo de visualizações, de janeiro para março deste ano.

É que em janeiro, o Viva Play passou a oferecer também o menu de suas novelas para serem vistas sob demanda, o que intensificou o número de acessos.

‘Laços de Família’,Mulheres de Areia, Malhação 2004, Mr. Bean e Escolinha do Professor Raimundo – Nova Geração são os títulos mais vistos da plataforma Viva Play.

Por falar em TV everywhere, a MTV promete lançar episódios das séries Adotada e Deu Match com dois dias de antecedência no MTV Play, em relação à exibição agendada para a TV. O novo aplicativo do canal promete levar a programação da emissora ao alcance de aparelhos Android e IOS, onde e quando o assinante quiser ver.

Figurinista de ‘Velho Chico’, Thanara Schönardie explicou à coluna, em recente visita do Estado ao galpão de Luiz Fernando Carvalho nos Estúdios Globo, que as peças usadas na novela se justificam muito mais pela personalidade de cada personagem do que pela época ou ambiente retratados.

Mesmo nesse contexto, causou estranheza, em especial, o figurino de costas seminuas e tecido delicado usado por Camila Pitanga em meio à plantação de frutas da fazenda do pai, coronel Saruê, cheia de pesticida.

O ‘Profissão Repórter’ subiu 20% em sua segunda edição no novo horário (as noites de quarta-feira), indo de 10 para 12 pontos de média no Painel Nacional de TV, o PNT do Kantar Ibope.

‘Snoopy & Charlie Brown – Peanutz’, filme ainda em cartaz em algumas salas de cinema, estará disponível para locação por meio do Telecine On Demand a partir desta quarta, dia 20.

58% dos entrevistados no Estudo Olympic Eye, realizado pelo Ipsos em abril, veem a Ginástica Olímpica como chamariz para acompanhar os Jogos da Rio 2016 pela TV e mídias digitais

“Enquanto isso na Band: Boechat x Boris. Sou mais Boechat, sempre uma luz de sensatez” Astrid Fontenelle NO TWITTER