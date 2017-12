Nova série de TV vai adaptar livro de Tomás Eloy Martínez

Duas novas séries de TV latino-americanas estão a caminho: Santa Evita, baseada nos escritos do argentino Tomás Eloy Martínez sobre Evita Perón, e Santa María, novo thriller religioso do cineasta chileno Pablo Larraín. As duas produções são da Fox Latin America e da Movistar+ España.

+ Filme segue a trilha do cadáver de Evita Perón

Segundo nota divulgada nesta quinta-feira, 14, as equipes já trabalham juntas nas produções, etapa que se estende durante o primeiro semestre de 2018. Santa Evita conta com um inédito "writer’s room", composto por diversos roteiristas latino-americanos, e Santa María tem a equipe do diretor e produtor chileno Pablo Larraín, responsável pelos roteiros da série.

Publicado em 1995 Santa Evita se converteu em um best-seller e foi traduzido para múltiplos idiomas. A história combina fatos reais e ficção para contar o caso do cadáver da primeira-dama argentina Evita Perón. A história também foi contada recentemente no filme Eva Não Dorme, de Pablo Aguero.