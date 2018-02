Nova série de TV de 'Star Trek' chega em 2017

A emissora americana CBS está voltando para a fronteira final. O estúdio anunciou nesta segunda-feira, 2, seus planos para estrear uma "totalmente nova" série de Star Trek em janeiro de 2017. Aqui está tudo que sabemos até agora.

A Federação dos Planetas Unidos vai se reunir novamente em dois anos e com uma tripulação totalmente nova. De acordo com o comunicado da CBS, "a nova Star Trek vai introduzir novos personagens em busca de novos mundos e civilizações, e vai explorar temas dramáticos contemporâneos, que foram uma assinatura da franquia desde sua criação em 1966".

Note a ênfase nos temas da séries original. As séries de TV antigas tinham uma ênfase muito mais forte na exploração e na manutenção da paz do que os atuais remakes do cinema. O estúdio também anunciou que a série não está relacionada ao filme Star Trek Beyond, previsto para 2016.

Entretanto, mesmo que a CBS diga que não há relação com o novo filme Beyond, a emissora contratou o roteirista e produtor de Star Trek (2009) e Star Trek Into Darkness (2013), Alex Kurtzman, para ser o produtor executivo da nova série (com Heather Kadin).

A nova série vai estrear na CBS e então ficar disponível no serviço de assinatura digital da emissora (CBS All Access). Mas os fãs originais vão corajosamente buscar e acessar o novo Trek online? Apenas o tempo dirá. Quanto à Entreprise e à tripulação original (ou qualquer outro elenco de Trek), o estúdio ainda não revelou se essa nova criação vai adentrar o já grande cânone de Trek, ou se será um total reboot, similar aos filmes.