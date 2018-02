Nova série de Charlie Sheen bate recorde de audiência nos EUA

LOS ANGELES - Depois de bater no fundo do poço no ano passado, o ator Charlie Sheen voltou em grande estilo, quebrando um recorde de audiência na TV paga norte-americana com sua nova série cômica.

A estreia de "Anger Management" foi vista por mais de 5,4 milhões de espectadores na quinta-feira à noite pelo canal FX, segundo dados preliminares de audiência. Foi a melhor estreia de uma série cômica de ficção no horário nobre na história da TV paga nos EUA.

Após brigar com os produtores, Sheen foi demitido no ano passado do elenco de "Two and a Half Men", da rede CBS, no qual interpretava um solteirão mulherengo. Em seu novo programa, vivendo um terapeuta especializado em gestão da raiva ("anger management"), ele continua sendo mulherengo.

Em parte por isso, muitos críticos acharam a nova série repetitiva em relação a "Two and a Half", que dava na TV aberta o triplo de audiência de "Anger Management".

O FX é um canal a cabo ligado à Fox e voltado principalmente para homens jovens.