Nova série da Netflix sobre assassinato de freira vira hit

Um documentário sobre o misterioso assassinato de uma jovem freira ocorrido há meio século é a mais nova aposta da Netflix, comprovando a atual popularidade das histórias de crimes reais ocorridos nos Estados Unidos.

Lançada no último mês e já disponível no Brasil, "The Keepers" trata de uma investigação cheia de suspense sobre um crime ocorrido em 1969. As pessoas com alguma informação sobre o caso são idosas, e muitas já faleceram.

Mais conhecida como irmã Cathy, a freira tinha 26 anos quando morreu. Ela lecionava em uma escola apenas para meninas, na época chamada de Archbishop Keough High School, e era muito querida por suas alunas.

A escola escondia, porém, um lado tenebroso.

Com o suposto conhecimento da Arquidiocese de Baltimore, o capelão da escola, irmão Joseph Maskell, seria um pedófilo que dominava suas vítimas psicologicamente.

Maskell, que também era policial, sempre rebateu e negou tais suspeitas. Ele morreu em 2001 e nunca foi formalmente acusado.

A Polícia reabriu a investigação sobre o assunto, ciente da popularidade da série.

Os restos mortais de Maskell foram exumados para a realização de testes de DNA, em busca de uma possível relação com a morte da irmã Cathy. Após os resultados, nada foi comprovado.