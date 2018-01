Nova novela das 6 terá criadagem à 'Dowton Abbey"

DNA

Em programa gravado bem antes do acidente do último fim de semana, Angélica recebeu Miguel Falabella no quadro Origem das Estrelas, que estreia hoje: a ideia é montar uma árvore genealógica dos convidados e trazer à tona histórias de seus antepassados.

FRASE: “O público não é conservador. Fiz o primeiro beijo gay em novela”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Walcyr Carrasco, em discurso na festa de lançamento de 'Verdades Secretas', nova novela das 23h, quinta, em São Paulo

Ainda sobre a festa de Verdades Secretas, na noite de quinta-feira, em São Paulo: o clipe exibido na ocasião é um indício de que a Globo há de tirar o máximo proveito da liberdade que o horário das 23h lhe dá no quesito da classificação indicativa.

... Cenas de tirar o fôlego, abastecidas de libido, entre duas, três e mais personagens, fazem aquele início de Babilônia parecer conteúdo religioso. A Globo há de fazer em Verdades Secretas tudo o que a novela das 9 não pode, em função do horário.

A estreia de Chacrinha, O Musical, no dia 25, levou o canal Viva ao ranking dos 10 canais pagos mais vistos entre o público acima de 25 anos. O programa somou 16% à audiência da faixa horária, em comparação com a segunda-feira anterior.

Fátima Bernardes vai aproveitar o feriado de Corpus Christi para emendar alguns dias de folga, o que, até aí, muita gente faz. A diferença é que, no caso dela, o expediente continua: Ana Furtado, Lair Rennó e Marcos Veras comandarão o Encontro na quinta, dia 4, e sexta-feira, 5.

Felipe Camargo se despede de Malhação na próxima quarta, quando Marcelo, seu personagem, rompe com Roberta (Dani Suzuki), sob o pretexto de que está confuso. Diz ele que vai abrir um restaurante sobre rodas.

... Na verdade, a saída de Marcelo de Malhação se justifica pela escalação de Felipe Camargo em Além do Tempo, próxima novela das 6.

Animação do Cartoon produzida pela Glaz, Historietas Assombradas vai virar longa-metragem.

Com a estreia do seriado Partiu Shopping agendada para o dia 15, no Multishow, Tom Cavalcante começa a pensar no segundo programa que prevê sua presença no canal, ainda este ano.

7 episódios, com cerca de uma hora no total, tem o novo DVD do ‘Sítio do Picapau Amarelo’, produção da Mixer, recém-lançado pela Globo Marcas: é a versão animada exibida pelo Cartoon e pela Globo