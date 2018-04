Nova novela das 6 resgata a onda do Taxi Dancing

De um tempo em que não se pagava por sexo dentro de uma boate, o Taxi Dancing será um núcleo de relevância em Êta Mundo Bom!, novela das 6 que estreia dia 18, na Globo. O enredo de Walcyr Carrasco tem um breve início nos anos 1920, para depois se fixar na década de 1940. O Taxi Dancing, diz o autor ao Estado, “é um núcleo importante, porque é típico da época”. “Os homens iam para dançar e pagavam as dançarinas por dança. Mas não havia sexo envolvido nisso, pelo menos no salão do dancing. Mesmo assim, elas eram malvistas e faladas.” Débora Nascimento, que fará par romântico com Sérgio Guizé, será levada a trabalhar lá pelo personagem de Eriberto Leão, um aproveitador de moças de boa família.

Crossmedia, de Globo para Gloob. Protagonista da novela Gaby Estrella, do canal Gloob, onde sua personagem participava de um talent show do gênero musical, a atriz Maitê Padilha cobrirá os bastidores do The Voice Kids, que estreia dia 3, na Globo. As cenas de backstage da 1ª versão infantil do reality serão vistas em formato de pílulas no canal infantil.