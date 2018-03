TV paga perde clientes, mas ganha audiência

Apesar do placar...

A camisa da seleção continua sendo cartão de boas-vindas a quem vem de fora, e Buddy Valastro, o sr. Cake Boss, vestiu o presente ao chegar a São Paulo, nessa quarta, para gravar o Batalha dos Confeiteiros Brasil – vai ao ar na Record e no Discovery Home&Health, com produção da Endemol Brasil.

Érika Palomino é a nova consultora de moda da TV Gazeta. A jornalista e consultora vai dar pitaco nos figurinos de todo o elenco do canal, incluindo o Jornalismo.

A chegada de uma consultora de moda à Gazeta vem logo após a reforma de toda a identidade visual do canal, de cenários a vinhetas.

Cidades e Soluções, programa de André Trigueiro na GloboNews, pela segunda vez levou o Prêmio Petrobrás de Jornalismo, como melhor reportagem de petróleo, gás e energia na categoria televisão nacional. A edição contemplada era sobre microgeração de energia.

É tempo de Pablo Escobar. O NOW, plataforma de vídeo sob demanda da NET, aproveita a expectativa pelo lançamento de Narcos, série da Netflix, para abastecer seu menu com enredos sobre o colombiano.

...O menu de Escobar no NOW é encabeçado pelos 74 episódios da série Pablo Escobar: O Senhor do Tráfico, produção da TV Caracol exibida aqui pelo canal +Globosat. Tem ainda o filme Escobar: Paradise Lost, com Benicio Del Toro, e o documentário Pablo Escobar – Angel o Demonio.

... Em tempo: Narcos, dirigida por José Padilha, com Wagner Moura, estreia no Netflix dia 28 de agosto, ćcom 10 episódios.

Alô, queixosossobre as dublagens dos canais Sony e AXN: todos os filmes e séries lá vistos agora contam com duas opções de áudio, com seleção escolhida pelo telespectador via controle remoto: o original, com legendas em português, e o dublado para o português. A Sony assegura que a medida vale para todas as operadoras.

Águias da Cidade, a 3ª temporada, já tem data para estrear no Discovery: 15 de julho, às 23h10. A produção é da Mixer e o foco continua sobre a PM de São Paulo.

3 anos é o prazo do novo contrato que Gugu Liberato acertou com a Record, mantendo, a princípio, a ideia de um programa nas noites de terça, quarta e quinta-feira, como ocorre hoje “Vemos mais de 10 mil ideias por ano. São muitas ideias que viram alguns programas.” David Levine, DA HBO, NO SEMINÁRIO DA ESCOLA DE SÉRIES, NO RIO, ESTA SEMANA