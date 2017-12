Netflix aponta que 85% dos pais revivem a infância na TV com os filhos Se você acha que os desenhos animados da sua época eram mais bacanas e quer muito apresentá-los a seus filhos, você não está só. A Netflix anuncia hoje os resultados de uma grande pesquisa feita em vários países e a coluna antecipa aqui alguns dados. De acordo com o estudo, 85% dos pais de diferentes países já apresentaram ou pretendem apresentar aos filhos os desenhos que viram na infância; 75% dizem que se sentem crianças de novo. Produções de super-heróis, como Homem-Aranha, As Tartarugas Ninja e Os Vingadores são os campeões entre os pais. No caso do Brasil, Tom e Jerry ocupa o topo da lista, que soma ainda Carrossel, Ursinhos Carinhosos, Chaves, Scooby Doo e Smurfs. Repare como o menu se altera de um país para outro: * Os pais norte-americanos são fãs do Inspetor Bugiganga e costumam deixar os filhos acordados até mais tarde. * Tom e Jerry é o favorito dos pais brasileiros, que se orgulham de fazer os melhores lanches para a hora da TV. *Os britânicos adoram Danger Mouse e continuam se divertindo com os filhos após o fim do programa. * Os canadenses são fãs dos Smurfs. * Asterix tem preferência esmagadora entre os franceses, que se gabam de escolher os melhores programas. * Na Alemanha, Pippi Meialonga faz o maior sucesso. * Os pais mexicanos são fãs da Pantera Cor-de-Rosa e juram que deixam o controle remoto nas mãos dos pequenos. No Brasil, a pesquisa foi realizada online pela Ipsos Public Affairs, a pedido da Netflix, com 1.001 pais acima de 18 anos que têm filhos até 17 anos.