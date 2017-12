Record só poderá exibir o filme 'Os Dez Mandamentos' em 2017

A querida. Marcius Melhem aproveita um intervalo de gravação do Tá no Ar: A TV na TV para mostrar um vídeo a Monica Iozzi, que faz participação especial no programa. A atriz aceitou na hora o convite para gravar um esquete ao lado de seu galã preferido, Cauã Reymond.

Uber na área. A RedeTV! está aderindo ao Uber para a realização de reportagens e gravações externas. Nesse caso, a turma prejudicada não é a dos taxistas, mas sim dos cinegrafistas, que ganhavam um bom extra para dirigir os carros da emissora e ficarão sem o adicional.

Mateus Solano volta a ser vilão, agora sem o humor de Félix. Ele será José Maria Rubião em Liberdade, Liberdade, próxima novela das onze da Globo. Era ele o braço direito de Tiradentes – que na novela da Globo tem cara de Thiago Lacerda – na luta pela libertação do Brasil da Coroa, até ter a própria vida ameaçada.

Rubião entrega o Alferes para a família real portuguesa e, como recompensa, tem a vida poupada, sendo eternamente grato por isso. Ao tentar resgatar um saco de ouro que deixou com Antônia (Letícia Sabatella), ele vai assassiná-la.

O vilão de Solano vai se apaixonar por Rosa, papel de Andréa Horta, a filha de Tiradentes. A novela é de Mario Teixeira, com argumento de Márcia Prates.

‘Frozen – Uma Aventura Congelante’ chega à tela do Disney Channel no próximo dia 14. Para tanto, o canal preparou uma série de ações, como curtas do personagens Olaf, vídeos com as músicas do filme e, no canal do YouTube, um clipe que resume a história das irmãs Anna e Elsa.

A Netflix aquece a campanha pela chegada da 2ª temporada de Better Call Saul. A safra entra em cena no dia 14, mas, diferentemente das outras séries do Netflix, terá seus episódios oferecidos semanalmente, um a um.

Enquanto isso, a HBO não poupa investimentos para anunciar Vinyl, série de Martin Scorsese e Mick Jagger, que entra no ar também no domingo, à meia-noite. Algumas operadoras planejam abrir o sinal do canal para toda a base de assinantes.

4h28 é a média diária de consumo de TV aferida, segundo estudo do Target Group, do Kantar Ibope, em 2015. O veículo segue como meio de comunicação mais consumido do País

