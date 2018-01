'Masterchef Jr. recebeu 5 mil inscrições'

É. de casa. Somos da mesma geração, mas só nos cruzamos quando tivemos um feliz encontro em Tapas & Beijos”, diz Andréa Beltrão sobre Fernanda Torres, a Roberto D’Ávila. “A Marieta (Severo) é minha esposa e a Fernanda é minha namorada”. Sábado, 0h, na GloboNews.

A partida de Betty Lago inspirou o NOW, plataforma de vídeo sob demanda da NET, a montar um menu gratuito com atrações estreladas pela atriz e apresentadora. Lá estará o 1.º episódio dela no Saia Justa, de 1995, e os oito episódios da série Pirei com Betty Lago, de 2013.

O ‘GNT Fashion Especial Betty Lago’, episódio que compila a trajetória da atriz no programa, também pode ser revisto no NOW, além do reality show Desafio da Beleza, seu trabalho mais recente no GNT.

‘The Xtra Factor’ – seis programas especiais com uma hora de duração – será exibido pelo Sony pela primeira vez no Brasil. O pacote, em que os jurados do The X Factor elegem as melhores apresentações das temporadas anteriores, comentando bastidores e curiosidades, virá junto com a 12.ª temporada do The X Factor, que estreia hoje, às 22h30.

Nesta edição, Rita Ora e Nick Grimshaw se juntam a Simon Cowell e Cheryl Fernandez-Versinie no júri. Olly Murs e Caroline Flack se mantêm na apresentação.

Roteirista e produtora de séries como Las Vegas e Cold Case, Kim Newton vem ao Brasil para participar do RioMarket, área do Festival do Rio 2015 voltada para o mercado audiovisual. Dia 30/9, no Rio. Inscrições abertas.

Cláudio Manoel gravou com a Rainha Hortência o quadro O Que Vi da Vida, para o Fantástico. Vai ao ar em outubro.

Verdades Secretas emplacou dois itens nos Trend Topics Mundiais do Twitter na segunda, dia 14 – ou melhor, três, já que um deles, para Cora (referência ao papel de Drica Moraes em Império), também foi inspirado pela novela.

Carolina, personagem da vez de Drica, entrou nos TTs Mundo 40.138 vezes; #verdadesecretas registrou 11.716 e Cora, 6.683. O capítulo do dia na novela de Walcyr Carrasco foi bastante elogiado.