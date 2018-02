Nova 'Malhação' aborda ensino público, redução penal e HIV

A Cor do Som. A colorida Cúmplices de um Resgate, nova novela infantojuvenil do SBT, já tem uma série de videoclipes gravados para os capítulos a seguir. Aqui, a protagonista Manuela (Larissa Manoela) contracena com Téo (Felipe Gomes), deficiente visual em Coisas da Vida.

Os realities de cozinha vêm dando tanto resultado, que o Bake Off Brasil: Mão na Massa, exibido originalmente no SBT e em segunda mão pelo Discovery Home & Health, rendeu um crescimento de 129% ao canal pago, em relação à média que o horário costuma alcançar.

... Durante a exibição do episódio de estreia, na última terça, mesmo já tendo sido vista pelo SBT, a produção ocupou o 2º lugar do ranking de TV paga pelo Discovery Home & Health.



O elenco de I Love Paraisópolis se envolveu de corpo e leitura com a Becei, biblioteca da comunidade que dá nome à novela das 7, e com o evento I Love Becei – Uma Tarde Literária em Paraisópolis, que ocorre no dia 9, com leituras de peças, poesia e livros infantis.

... Foi Marcio Rosário, o truculento Bazunga da ficção, quem soube que a biblioteca precisava de ajuda e conclamou os colegas a aderir a uma vaquinha.

... E Maria Casadevall liderou os donativos, junto com Fabíula Nascimento, Cristina Lago, Ângela Vieira, Dalton Vigh, Luana Martau, Frank Menezes, Tuna Dwek e outros, por meio do site de financiamento coletivo Kickante, onde ainda são aceitas doações.



Diego Guebel, diretor de conteúdo e programação da Band, junta-se à turma da TV paga na ABTA 2015, feira e congresso da Associação Brasileira de TV por Assinatura, em um painel que discute o futuro do setor e os modelos de novos negócios.

... O painel 'Programando o Futuro’, amanhã, às 10h, contará com Alberto Pecegueiro (GloboSat), Fernando Medin (Discovery) Rodrigo Marques (NET) e Anthony Doyle (Turner), sob mediação de André Mermelstein, da Tela Viva.

... A abertura oficial da ABTA será hoje, às 14h, com a presença do ministro da Cultura Juca Ferreira, no Expocenter Transamérica, em São Paulo.

18 pontos de média, ante 19 da Globo, rendeu a visita de Silvio Santos ao Templo de Salomão no ‘Domingo Espetacular’. A Record liderou a audiência em 21 dos 34 minutos da edição, na Grande São Paulo.

Quando você começa a ler uma sinopse e quer saber o que vai acontecer, essa é a boa.”

Benedito Ruy Barbosa AO ‘PERSONA’, ÀS 23H30, NA TV CULTURA, SOBRE A BOA NOVELA