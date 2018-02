Nova 'Escolinha' é um acerto. E inspira tributos futuros

“Obrigado por tantas mensagens carinhosas. Essa homenagem à Escolinha não é um programa de humor, mas um programa de amor. #novaescolinhanoviva” BRUNO MAZZEO

Globo fatura 2 Emmy. Diretor de Negócios Internacionais da Globo, Ricardo Scalamandré, celebra com Marina Ruy Barbosa e Rogério Gomes, o Papinha, diretor-geral de Império, a dupla vitória da Globo no Emmy Internacional, na noite de segunda, 23, em Nova York: Império foi eleita a melhor telenovela da temporada, e Doce de Mãe, a melhor comédia

Que crise? A mais de 100 dias do RioContentMarket 2016, o evento que reúne distribuidores, programadores e produtores de conteúdo do mundo todo já tem 320% mais inscritos do que a soma desse mesmo período, no ano passado.

Anunciado como maior mercado de conteúdo audiovisual da América Latina, o RioContent já abrigou mais de mil produtoras independentes e profissionais de TV de 38 países. A 6.ª edição será de 9 a 11 de março, no Hotel Windsor Barra.

Com todas as mazelas econômicas que vitimaram a TV Cultura este ano – mais do que as TVs comerciais –, a emissora promete novidades para 2016. Na próxima semana, dia 2, o canal anuncia as boas para a programação do ano que vem, com uma promissora dose de produções independentes em andamento.

Mariana Kotscho assina o roteiro do especial de Zezé Di Camargo e Luciano na Record, neste fim de ano, com conhecimento de causa: sua irmã, Carol Kotscho, hoje contratada pela Globo, é uma das roteiristas do filme 2 Filhos de Francisco, e autora da biografia de dona Helena, a mãe dos filhos de Francisco.

E, se o filme se ocupou da trajetória dos irmãos goianos até o sucesso, o especial da Record vai se encarregar apenas do período após a fama, com direito a show já gravado em São Paulo. Vai ao ar no dia 17 de dezembro.

Black Friday on demand: o NOW, plataforma de vídeo sob demanda da NET, embala na data comercial da grande liquidação para oferecer títulos de grandes bilheterias com 50% de desconto.

A lista inclui ‘50 tons de Cinza’, Velozes e Furiosos 7, MAD MAX: Estrada da Fúria, Se Beber, Não Case! III, Segurança de Shopping, Qualquer Gato Vira-lata 2, Divergente: Insurgente, Golpe Duplo e O Grande Gatsby. Até 29/11.