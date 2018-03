Nova busca pelo pai desconhecido

Os pequenos dissabores humanos interessam muito ao cineasta Walter Salles. Foi assim em Central do Brasil, seu maior sucesso internacional, em que uma mulher descobre um sentido para a vida desolada ao se unir a um menino em sua busca pelo pai. Também é a marca de Linha de Passe, seu mais recente longa, agora disponível para venda em DVD pela Universal, que o lança na quarta-feira. Aqui, dividindo a direção com Daniela Thomas, Salles conta a história de uma mãe e seus quatro filhos - ela está prestes a dar à luz ao quinto. Ela trabalha duro como empregada doméstica enquanto luta para manter os garotos na linha. O problema é que a família é disfuncional, pois cada garoto tem um pai diferente e o filme novamente enfoca aquela busca do pai que tanto interessa ao diretor. O projeto nasceu em 2002, pouco antes das filmagens de Diários de Motocicleta. E foi montado aos poucos, com cada personagem sendo criado a partir de pesquisas dos realizadores. Com uma narrativa fragmentada focada na história individual de cada personagem, Linha de Passe é um intenso mosaico de "micro histórias". Trabalho delicado que rendeu a Sandra Corveloni, no papel da mãe, o prêmio de melhor atriz em Cannes.