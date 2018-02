Notícias de mentira para rolar de rir Depois de levar 700 mil pessoas às gargalhadas no teatro e virar fenômeno do YouTube, a Cia. de Comédia Melhores do Mundo apresenta em DVD oito das melhores esquetes do espetáculo Notícias Populares. Destaque para Joseph Klimber, personagem hit de Welder Rodrigues.